Ex Milan, Trevisani sul ritorno di Pioli: “L’ho visto carico”. E su Kessié …

"L'ho visto e sentito davvero molto carico e voglioso di fare bene al ritorno sulla panchina viola. Ha vinto col Milan, poi ha potuto assaggiare i soldi arabi e ora è tornato in Italia più carico che mai e sono convinto possa fare bene in una piazza come Firenze. Secondo me con Pioli la Fiorentina potrà davvero tornare a vincere un trofeo". Così Riccardo Trevisani, telecronista e giornalista, ha parlato del ritorno di Pioli, ex allenatore del Milan, alla Fiorentina. Un pensiero anche su Kessié che potrebbe ritornare in Serie A. Ecco il suo pensiero sull'ex rossonero a Radio Firenze Viola.