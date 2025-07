Nella giornata di mercoledì 23 luglio , alle ore 13:30 , il 'National Stadium' di Kallang (Singapore) sarà teatro della sfida tra il Milan di Massimiliano Allegri e l' Arsenal di Mikel Arteta , valevole come prima amichevole dei rossoneri nella Pre-Season Tour 2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Il Diavolo avrebbe già disputato una prima sgambata contro il Milan Futuro di Massimo Oddo , in ogni caso molto meno performante rispetto al primo crash test.

Il tecnico Massimiliano Allegri dovrebbe proporre il seguente undici contro i Gunners. Tra i pali ci sarà come al solito Mike Maignan, mentre la difesa a quattro dovrebbe essere formata da Strahinja Pavlovic e Matteo Gabbia centrali con Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi sulle fasce. In mezzo al campo spazio a Samuele Ricci e YoussoufFofana insieme a Ruben Loftus-Cheek. In attacco, infine, Lorenzo Colombo sarà affiancato da Rafael Leao e Christian Pulisic. Queste dovrebbero essere le prime scelte del nuovo tecnico rossonero.