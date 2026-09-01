Santiago Giménez saluta il Milan: il post social. E occhio alle rivelazioni del padre

Hutchinson: "Il Milan è un sogno che si avvera. Uno dei club migliori al mondo"

Santiago Giménez è stato ceduto ufficialmente al Porto con un'operazione in prestito con diritto di riscatto. L'ex attaccante del Milan ha salutato il club così sui social:

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"È stato un sogno che si è avverato giocare per l'AC Milan e aver condiviso questo periodo con voi. Vi porterò sempre nel mio cuore… Grazie di tutto milanisti. Forza Milan!!"

Al suo posto, come prima punta titolare, sono stati investiti più di 70 milioni per Gonçalo Ramos. Il messicano era partito tra i titolari con Allegri, segnando un solo gol in Coppa Italia contro il Lecce. Poi il problema alla caviglia ha di fatto messo una pietra tombale su una stagione chiusa con una sola rete a referto.

Dal Cruz Azul al Feyenoord: l'autocritica di Giménez sull'avventura al Milan

"Le mie esperienze passate mi hanno preparato per questo momento. Tutti hanno visto la mia crescita al Cruz Azul e i frutti che quell'evoluzione mi ha portato al Feyenoord. Al Milan non ho reso ai livelli che avrei voluto, ma quegli anni mi hanno insegnato moltissimo. Ora metterò a frutto tutta quell'esperienza."

Lo sfogo del padre Christian a FOX: la verità sull'infortunio e sul crollo

"Per quanto riguarda le prestazioni, può darsi che non sia andato bene o che non sia stato produttivo, ma devo dire come sono andate davvero le cose: nelle prime nove partite che ha giocato prima dell’infortunio, in realtà era titolare. Quando è tornato dall’infortunio, la squadra ha subito un crollo enorme, passando dal primo posto al quinto ma la responsabilità è tutta del giocatore; fa parte del percorso di crescita, non è la fine del mondo. Ha 25 anni, ha segnato 99 gol in carriera e nelle 12 partite in Champions ha trovato 8 reti e 2 assist."