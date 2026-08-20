Santiago Giménez-Porto, parla il papà: "Grande opportunità". Sull'infortunio ...

Il papà di Santiago Giménez esce allo scoperto su Fox Sports: l'annuncio sulla trattativa con il Porto, la verità sugli infortuni al Milan
Milan, abbiamo capito come decide Cardinale: tre indizi svelano il suo piano sul mercato
Christian Giménez, papà di Santiago, ha parlato a Fox Sports Mexico anche dell'interesse del Porto per l'attaccante del Milan. Ecco le sue parole (riprese da A Bola):
"È una grande squadra, con una lunga tradizione nell'ingaggio di giocatori messicani. Sento che tutto questo rappresenta una grande opportunità... È una grande opportunità, che arriva in un momento non proprio positivo, dopo l'anno che ha passato con gli infortuni".
Scarica la nuova app Pianeta Milan
"Molti parlano delle statistiche di Santi, ma non dicono che è stato infortunato per sette mesi... Questo è un altro problema che non si può nascondere. Ma la realtà è che quando una squadra come il Porto ti contatta anche in un momento così complesso è una cosa molto positiva, vuol dire che hai fatto qualcosa di buono".
Il retroscena privato e il bilancio dopo quattro anni in EuropaChristian Giménez ha svelato anche un discorso che ha fatto direttamente a suo figlio. Ecco le sue parole:
"Ho detto a Santi: 'Quest’anno è stato complicato, certo, ma ormai sono quattro anni che giochi in Europa. Nei tre anni precedenti hai fatto qualcosa di giusto, tanto che una squadra come il Porto si fida di te e ti contatta…'. Dobbiamo analizzare cosa è stato fatto bene e cosa male quest’anno, ma poi la vita va avanti e noi, che giochiamo a calcio, che sappiamo com’è, sappiamo che la carriera di un calciatore è fatta di alti e bassi".
Poi ha concluso il suo intervento:
"Un giocatore deve mantenere costantemente l’equilibrio, ma a volte non è possibile. E questo può aiutarlo a risalire. La cosa più importante è che stia bene fisicamente e mi dà tranquillità sapere che non ha perso la fame di successo e che vuole sempre di più".
La posizione del Milan sul mercatoVedremo se l'attaccante messicano passerà al Porto: il Milan ha declinato la prima offerta ufficiale del club portoghese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Editoriali e Analisi
Milan, intrigo Rafael Leão: il Diavolo non si smuove. Decisione rischiosa, ma strategia chiara
Interviste
Moreira: "Scioccato dall'interesse del Milan. Cercherò di raggiungere gli obiettivi, il campionato e ..."
News Calciomercato
Milan, Rúben Dias: voci continue. Novità su Gonçalo Inácio. Moreira dice tutto. Talento dal Torino?
Live
Mercato Milan LIVE | In difesa obiettivo Rúben Dias. Giménez-Porto, trattativa ripartita
News Calciomercato
Calciomercato, Rúben Dias: per il City è cedibile. Ecco perché sarebbe perfetto per il Milan
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti