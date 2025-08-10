Pianeta Milan
Saelemaekers dopo il Chelsea: “È stata tosta, ma abbiamo fatto anche cose positive”

Al termine dell'amichevole contro il Chelsea, il giocatore del Milan, Alexis Saelemaekers, ha commentato la prestazione della squadra
Al termine dell'amichevole contro il Chelsea, persa 4-1, il giocatore del Milan, Alexis Saelemaekers, ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di Milan TV.

Saelemaekers: "Partita difficile in dieci, ma è stato un buon allenamento"

—  

"Penso che sulla mia giocata è una cosa che mi piace andare dentro il campo così, e poi c'è Fofana che fa un movimento per me incredibile perché, senza chiedermi la palla, sa dove deve andare,io ho solo da giocarla in profondità e poi finisce il lavoro. Però sì, sulla gara in generale, è stata tosta perché con un giocatore in meno dall'inizio della gara è difficilecontro una squadra come Chelsea che sa giocare, che gioca a calcio e che gioca nel suo stadio. E' stata difficile, però penso che comunque ci sono delle cose positive da estrarre da questa partita,se non guardiamo il risultato.

E' stato un buon allenamento per noi e adesso sono concentrato sulla prossima.Penso che siamo molto contenti, abbiamo lavorato tanto, abbiamo applicato quello che il mister ci ha chiesto in ogni partita quindi adesso arriviamo fiduciosi per questa prima partita ufficiale."

