Saelemaekers dopo il Chelsea: “È stata tosta, ma abbiamo fatto anche cose positive”

Saelemaekers: "Partita difficile in dieci, ma è stato un buon allenamento"

"Penso che sulla mia giocata è una cosa che mi piace andare dentro il campo così, e poi c'è Fofana che fa un movimento per me incredibile perché, senza chiedermi la palla, sa dove deve andare,io ho solo da giocarla in profondità e poi finisce il lavoro. Però sì, sulla gara in generale, è stata tosta perché con un giocatore in meno dall'inizio della gara è difficilecontro una squadra come Chelsea che sa giocare, che gioca a calcio e che gioca nel suo stadio. E' stata difficile, però penso che comunque ci sono delle cose positive da estrarre da questa partita,se non guardiamo il risultato.