Saelemaekers dopo il Chelsea: “È stata tosta, ma abbiamo fatto anche cose positive”

Al termine dell'amichevole contro il Chelsea, persa 4-1, il giocatore del Milan, Alexis Saelemaekers, ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di Milan TV.
Saelemaekers: "Partita difficile in dieci, ma è stato un buon allenamento"
"Penso che sulla mia giocata è una cosa che mi piace andare dentro il campo così, e poi c'è Fofana che fa un movimento per me incredibile perché, senza chiedermi la palla, sa dove deve andare,io ho solo da giocarla in profondità e poi finisce il lavoro. Però sì, sulla gara in generale, è stata tosta perché con un giocatore in meno dall'inizio della gara è difficilecontro una squadra come Chelsea che sa giocare, che gioca a calcio e che gioca nel suo stadio. E' stata difficile, però penso che comunque ci sono delle cose positive da estrarre da questa partita,se non guardiamo il risultato.