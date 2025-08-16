Pianeta Milan
Sabatini elogia il mercato del Milan: “De Winter e Jashari, che colpi”

Nel corso di un intervento a Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha espresso la sua opinione sulle manovre di mercato del Milan:
Sui nuovi acquisti del Milan

"De Winter mi piace. Non è un campione ma mi piace, può fare anche il braccetto di difesa anche a livello Milan. Jashari potenzialmente è un campioncino, vediamo se si conferma così. Per dare una proporzione direi che è un Barella e sarebbe un gran colpo".

Su Hojlund

"Ottimo attaccante. Se mi chiedete chi è meglio fra lui e Vlahovic ma per me oggi è ancora meglio Vlahovic. Sul fatto che il Milan abbia bisogno di un attaccante è vero ma tenete presente che questa versione nuova di Leao è Leao prima punta. Il Milan comprerà un attaccante ma che ne abbia estremamente bisogno non so, perché vi invito a fare attenzione a quello che sta facendo Allegri con Leao. E Leao con Allegri è una versione da 10 gol in più rispetto alle sue ultime stagioni".

