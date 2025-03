"Quasi tutto molto bello per l'Inter". Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato della vittoria dell'Inter contro il Feyenoord in Champions League. Nel suo pezzo per Calciomercato.com, l'analista ha parlato anche del Milan e del Napoli. Ecco il suo parere: "Fa felice naturalmente la squadra d'Inzaghi, ma non sembri un paradosso, fa felice anche il Napoli. Antonio Conte ha infatti la garanzia che l'Inter andrà avanti ancora in Champions, non solo per la partita di ritorno ma anche per i quarti di finale".