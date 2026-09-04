Milan Futuro, Colombo: "Contentissimo per vittoria e primo gol stagionale. Non abbiamo mai mollato"

Due partite, ben 8 gol fatti e zero subiti. La Roma di Gasperini vola travolgendo Fiorentina e Lecce con un doppio 4-0. Un avvio che ha subito acceso l'entusiasmo di tutti i tifosi giallorossi. In una recente intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il tecnico Giallorosso ha voluto analizzare sia il momento della sua squadra, che la griglia per la corsa allo scudetto, menzionando anche il Milan di Amorim.

Milan, senti Gasperini

“Dietro l’Inter un gruppo? Sì. L’Inter era già la più forte e si è rinforzata ancora. Il Milan ha fatto un bel mercato, la Juve sfrutterà il lavoro lungo di Spalletti, il Napoli ha la forza di un ottimo organico. Como e Atalanta sono cresciuti. Noi dobbiamo confermarci in alto e migliorare negli scontri con le big. Poi si vedrà“.

L'elogio di Gasperini al mercato del Milan trova riscontro i una rivoluzione tattica e d'organico. La dirigenza rossonera, come sappiamo, in estate ha scelto la via della rottura rispetto al passato, incassando da cessioni e reinvestendo per plasmare una rosa dinamica e moderna, fatta su misura per il calcio offensivo di Amorim.

Il colpo da novanta è stato l'arrivo di Goncalo Ramos, arrivato dal PSG per circa 70 milioni di euro. Accanto a lui, spunta nuovamente Francesco Camarda, con Moreira e la scommessa Omari Hutchinson. Per dare solidità alla difesa, invece, il diavolo ha puntato su Gila, ex calciatore della Lazio. Il 'bel mercato' citato da Gasperini non si vede solo dal nome dei nuovi arrivi, ma nella volontà di azzerare le gerarchie e ricostruire una nuova identità.