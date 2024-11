Real Madrid-Milan, Pellegatti: “Fonseca non scherziamo: Leao tutta la vita”

"Ho qualche rimpianto, perché questo campionato non ha una squadra padrona. Se il Milan avesse un minimo di continuità saremmo certamente tra i protagonisti. Sono più preoccupato perché il primo tempo col Monza l'ho sofferto molto, eravamo sempre in difficoltà, non posso essere tranquillo e mi dispiace. Basterebbe poco. Comunque arrivare tra le prime quattro è complicato, il Milan deve migliorare perché ci sono sette squadre in corsa. Non vedo ancora la mano di Fonseca sul gioco. Contro il Real Madrid che lascia buchi e gioca molto alto, Fonseca non scherziamo: Leao tutta la vita. Rafa contro Lucas Vasquez tutta la vita, adesso giochiamo le prossime partite con Leao". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Reijnders tra rinnovo e tentazioni importanti >>>