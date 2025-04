Inchiesta Curve, Lucci: “Perché il Milan è parte lesa? Ho rapporti con i dirigenti”

Nel verbale si legge: "Il Milan come fa a mettersi parte lesa, perché il Milan sa benissimo di anni di rapporti con tutto il direttivo, con me. Ho avuto rapporti mentre ero ai domiciliari anche con i dirigenti attuali del Milan e ci sono le chat sul mio telefono. Io ho avuto rapporti con tutti i presidenti del Milan. Io andavo a casa di Berlusconi, non so quante volte, ho parlato di calcio con Berlusconi, ho parlato di calcio mercato (...) ho avuto rapporti con tutti". Queste le parole di Lucci, dopo che il club rossonero, così come l'Inter e la Lega Serie A, è stato ammesso come parte civile per il riconoscimento degli eventuali danni.