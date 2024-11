Champions League, Real Madrid-Milan: Leao in cerca del riscatto

Occasione in vista per Rafael Leao. Dopo le panchine in campionato, il numero 10 del Milan cerca il riscatto nel big match di Champions League

Il Milan e il caso Rafael Leao. Secondo l'allenatore, Paulo Fonseca, la sua gestione dei giocatori non fa distinzioni di status: "Per me Leao è come Loftus-Cheek o Musah, sono tutti allo stesso livello. Scelgo in base a ciò che serve alla squadra". Questa filosofia, però, non sta portando i risultati che si speravano, visto che l'attaccante 25enne portoghese ha faticato a trovar gol e assist, restando spesso in panchina.

Leao, storicamente considerato la stella rossonera e il giocatore più pagato della rosa, si trova ora in una situazione nuova e davvero tanto scomoda. Le 3 panchine consecutive in campionato hanno evidenziato il suo ruolo non più centrale nella squadra, facendogli comprendere di non essere più cosi indispensabile come prima. Il rapporto con Fonseca, che all'inizio sembrava promettente, si è rivelato molto complicato: dopo aver chiesto comportamenti specifici al giocatore, l'allenatore ha iniziato ad adottare approcci più severi.