Baiocchini: “Tare? Il Milan si sta rendendo conto di questa cosa”

Intervenuto su Sky Sport, Manuele Baiocchini ha parlato del Milan e del nome di Igli Tare come nuovo direttore sportivo rossonero. L'ex dirigente della Lazio , infatti, è tra i principali candidati al ruolo di DS, soprattutto dopo i risvolti che hanno escluso Fabio Paratici dalla corsa. Baiocchini , così, spiega il perché della possibile accelerata del Milan proprio su Tare . Ecco, di seguito, le sue parole.

"Il Milan evidentemente si sta rendendo conto che, con Paratici squalificato, con D'Amico sotto contratto con l'Atalanta, prendere un direttore sportivo comunque bravo, come Igli Tare, che è attualmente svincolato, potrebbe essere la mossa più veloce e più semplice per iniziare a costruire la squadra".