Ancelotti: “Sacchi spinse per il mio arrivo al Milan. Vi rivelo che…”

Intervistato da RSI, nel podcast condotto da Armando Ceroni , Carlo Ancelotti ha ripercorso la sua carriera al Milan , sia da giocatore che da allenatore, e rivelato alcune curiosità sulle finali di Champions League con i rossoneri e su alcuni giocatori in particolare. Ecco, di seguito, un estratto delle dichiarazioni di Ancelotti . Clicca qui per l'intervista completa!

Sull’arrivo al Milan da giocatore, voluto da Sacchi e non tanto da Berlusconi: “Avevo avuto due infortuni che mi avevano tenuto fuori due anni. C’era qualche dubbio a livello fisico. Sacchi ha spinto forte e sono andato al Milan. L’arrivo di Sacchi ha cambiato la metodologia e la filosofia del gioco in Italia: è stato un grande innovatore. Abbiamo fatto un po’ fatica all’inizio ma dopo dicembre la squadra volava, avevamo proprio piacere di scendere in campo. Era un altro calcio, era un modo diverso di allenare: prima di lui c’era il riscaldamento, 25 minuti di partita e i tiri in porta; con lui ci sono i possessi, la tattica difensiva, combinazioni offensive, lavori di forza, aerobici. Dopo la prima preparazione di un mese con Sacchi mia madre non mi ha riconosciuto: ero dimagrito talmente tanto che mia mamma ha avuto difficoltà a riconoscermi e dopo mi ha dato una mano con la sua cucina”.