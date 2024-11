Monza-Milan, Pellegatti: “Primo tempo tra i peggiori stagionali. Imbarazzante”

"Un brodino di pollo. La squadra di Fonseca ha giocato uno dei primi tempi peggiori della stagione, veramente brutto. Gol annullato, Maignan una parata straordinaria. Un primo tempo paragonabile con quello di Parma. È un drammatico up and down. Tira in porta mai, mai azione manovrate, cose che faceva bene il Monza. Un paio di errori dei brianzoli e il gol di Reijnders. Eravamo preoccupati dopo questo primo tempo, la manovra era faticata. Nel secondo tempo qualcosa di più. È cresciuto Fofana, è cresciuto Reijnders. Il Milan ha sofferto meno. È un Milan convalescente che ci dà la sensazione di essere guarito in certe occasioni. Se giochiamo come nel primo tempo, contro una squadra più strutturata... Il primo tempo è stato veramente imbarazzante. Leao deve sempre giocare. Theo segnali di ripresa". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Il colpo perfetto? Il talento della Serie A nel mirino