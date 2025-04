Costacurta: “Reijnders è meraviglioso. Leao? Con gli spazi a campo aperto…”

Intervenuto su Sky Sport, Alessandro Costacurta ha parlato del Milan dopo la vittoria in campionato contro l'Udinese. In particolar modo, l'ex calciatore si è soffermato sulle prestazioni di Rafael Leao e Tijjani Reijnders: "Cos'è cambiato in Leao? Qualche spazio in più in campo aperto, un po’ meno di pressione da parte del pubblico. Contro l’Udinese fa un gol fantastico, non ricordo un gol così bello di Leao quest’anno e non ricordo così tanto spazio per Leao. Però poi fa un gol meraviglioso".