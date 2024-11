Morata: “Leao è il migliore del Milan. Lavora sodo, è solo una fase”

Álvaro Morata, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a 'The Athletic'. Su Rafael Leão, suo compagno di squadra in rossonero, ha detto: "Rafa ha talento. È il miglior giocatore della squadra e deve solo continuare a fare quello che sta facendo. È solo una fase e, spesso, è così per i giocatori d'attacco. Un grande gol o uno facile saranno sufficienti per fargli ritrovare la fiducia. Non è facile. Tutto ciò che fa Rafa fa rumore, ma è importante per noi e abbiamo bisogno di lui. Lo sa perfettamente. Sta lavorando sodo ed è solo una fase. Il suo momento arriverà e ci farà vincere". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Reijnders tra rinnovo e tentazioni importanti >>>