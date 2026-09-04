L'adattamento nel calcio italiano non è facile per tutti, soprattutto quando si viene da un campionato 'meno difensivo'. Un ostacolo che però non sembra spaventare Goncalo Ramos, andato subito a segno con la maglia del Milan nella gara d'esordio in casa contro il Venezia.

Milan, le parole di Ramos

L'attaccante portoghese, reduce da un ottimo avvio di stagione, ha voluto rilasciare lacune parole ai microfoni diproprio nei giorni antecedenti alla grande sfida contro la, in programma domenica sera alle ore 20:45.

Tra le varie parole rilasciare dal numero 9 rossonero, quelle che hanno colpito di più sono state le frasi legate al rapporto che aveva con Rafael Leao, ma non solo. Il calciatore ha voluto parlare anche di alti compagni come, ad esempio, Diego Moreira, Gila e Chukwueze:

"Il rapporto migliore lo avevo con Rafa ma ora è andato in un altro club. In generale mi trovo bene con tutti, abbiamo un sacco di giocatori nello spogliatoio che parlano francese e poi c'è anche Diego Moreira che parla con me in portoghese. C'è Mario Gila con cui parliamo spagnolo. Anche con Chukwueze mi trovo bene ma in generale parlo con tutti, è facile stare nel nostro spogliatoio e nella nostra squadra"

Nonostante la partenza di Leao, l'ex attaccante del PSG ha subito trovato i suoi punti di riferimento, legando in particolare con Moreira a causa anche della 'stessa lingua'. Questa serenità, fuori dal campo, su sta anche riflettendo sulle prestazioni del calciatore: integrato negli schemi e ben voluto dai suoi compagni, Ramos è diventato il vero punto di riferimento del reparto offensivo rossonero.