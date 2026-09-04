La terza giornata di Serie A si preannuncia piuttosto infuocata. Il calendario infatti regala un fine settimana ad alta intensità, con ben tre scontri diretti tra le varie big del nostro campionato. Si parte sabato alle 18 con la sfida tra Inter e Napoli, a cui seguirà alle ore 20:45 il match tra Roma e Atalanta.

Milan, Kolo Muani: "Sarà un test importante"

"Sarà un test molto importante, anche il Milan è una grande squadra: e noi dobbiamo farci trovare pronti. E poi sono curioso, non ho mai giocato contro di loro. Come dicevo prima, pensiamo sempre sfida dopo sfida. Non ho ancora segnato? Lo so cosa si dice degli attaccanti, ma non sono preoccupato: lo spirito del gruppo è ottimo, la squadra gioca bene e crea occasioni, i gol arriveranno"

Il punto forte però, arriva domenica sera alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino: la Juventus ospiterà ildi Amorim per un primo fondamentale snodo della stagione. a pochi giorni dal match contro i rossoneri, l'attaccante bianconeroha voluto lasciare alcune dichiarazioni ai microfoni del 'Corriere della Sera'. Il francese si dice carico per la sfida contro il Diavolo, riferendo di non avere neanche un filo di preoccupazione:

Allo Stadium ci sarà prima di tutto da sfatare il fattore goal. Nelle ultime stagioni gli scontri diretti tra i bianconeri e i rossoneri sono stati spesso bloccati e poveri di reti, chiudendosi frequentemente in pareggio tra cui ben quatto 0-0. Nella sfida di domenica riuscirà il Milan guidato da Amorim e trascinato in attacco da Gonçalo Ramos a scardinare la difesa bianconera e ad espugnare l'Allianz stadium? La parola passerà solo al campo.