Pulisic si racconta: “Conceicao mi ha dato fiducia e libertà in campo”

Su Sérgio Conceicao: "È difficile quando si ha un nuovo allenatore perché deve mettere davvero la sua impronta sulle cose, soprattutto quando arriva nel bel mezzo di una stagione. Può essere davvero difficile perché si gioca ogni due giorni. Penso che sia molto, molto appassionato. Si nota la passione che ha per il gioco e la sua mentalità vincente. Ci tiene molto e questo è ciò che ci vuole in un allenatore. Ha iniziato bene, mi ha messo a mio agio e mi ha dato la sicurezza di essere uno dei migliori giocatori e di avere la sicurezza di esprimermi e di sentirmi un po’ più libero nel mio gioco. Ora sono molto libero quando sono in campo e sicuro di me. Credo che questa sia una delle cose migliori che si possano avere come giocatore d’attacco, soprattutto nel calcio. Tutte le persone, dall’alto in basso, mi hanno dato fiducia, così come i miei compagni di squadra che mi fanno sentire a mio agio e ben accetto".