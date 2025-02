Pulisic: “Milan passo perfetto per me. Con Conceicao sono libero. Ibra …”

Su Sérgio Conceicao: "È difficile quando si ha un nuovo allenatore perché deve mettere davvero la sua impronta sulle cose, soprattutto quando arriva nel bel mezzo di una stagione. Può essere davvero difficile perché si gioca ogni due giorni. Penso che sia molto, molto appassionato. Si nota la passione che ha per il gioco e la sua mentalità vincente. Ci tiene molto e questo è ciò che ci vuole in un allenatore. Ha iniziato bene, mi ha messo a mio agio e mi ha dato la sicurezza di essere uno dei migliori giocatori e di avere la sicurezza di esprimermi e di sentirmi un po’ più libero nel mio gioco. Ora sono molto libero quando sono in campo e sicuro di me. Credo che questa sia una delle cose migliori che si possano avere come giocatore d’attacco, soprattutto nel calcio. Tutte le persone, dall’alto in basso, mi hanno dato fiducia, così come i miei compagni di squadra che mi fanno sentire a mio agio e ben accetto".

"Devo continuare a lavorare così. Con Ibrahimovic buon rapporto" — Sul suo rendimento: "Penso di dover continuare a lavorare come sto facendo. Credo che per me sia necessario concentrarmi maggiormente sull’intensità contro la palla. E perché sento che quando lo faccio, sono in una buona posizione… per essere libero con la palla e per prendermi dei rischi. Credo che il mister sia molto chiaro su questo punto per noi giocatori d’attacco, soprattutto per assicurarsi di non avere paura. Miglioramento fisico? Penso che sia uno dei più grandi superpoteri che si possano avere, come calciatore, quello di rimanere in forma il più a lungo possibile. I giocatori hanno sempre alti e bassi nel corso della loro carriera. Per me si trattava solo di trovare una maggiore costanza. In un certo senso, giocare più regolarmente può aiutare molto a trovare quel ritmo".

Su Ibrahimovic: "È stato un buon rapporto, credo fin dall’inizio. Penso che mi abbia detto chiaramente cosa posso aspettarmi dal club. … Una volta che lo conosci è molto diretto. Ti dice esattamente quello che pensa, il che è importante per me. Penso che anche in alcuni momenti difficili del club mi abbia contattato… si preoccupa molto dei giocatori. Mi chiede: ‘Come va la testa? Come va la testa?’… perché vuole che arriviamo all’allenamento concentrati su quello che succede in campo. E credo che si assicuri di dirci che se tutto va bene anche fuori dal campo, allora si starà bene e tutto andrà bene".

Milan, Pulisic: "Pazzesco giocare la Supercoppa in Arabia Saudita" — Sulla finale di Supercoppa Italiana: "Sembrava una finale, hai i nervi a fior di pelle. Vuoi solo scendere in campo e giocare. È stato pazzesco in Arabia Saudita perché le partite erano intorno alle 22, quindi aspettavi tutto il giorno, eri ansioso di giocare".

Sulle sensazioni: "I debutti con il club non si dimenticano mai… il momento più bello è la prima partita in casa, quando lo senti davvero indossando la maglia di casa con il nero e il rosso. Quando vai a San Siro, quello è il momento in cui arrivi a Milano. Indossare la maglia, la pressione, i nervi, ma anche l'eccitazione e ciò che deriva dal club. Penso che i sogni siano vincere i più grandi trofei del calcio, poter festeggiare con i propri compagni di squadra dopo stagioni lunghe e difficili".