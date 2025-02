"Non parlo del possibile rinnovo di Theo Hernandez con il Milan dalla primavera del 2024". Così Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha aperto il suo pezzo su Relevo parlando del Milan e in particolare del terzino francese: "Spiegai che le parti non erano affatto vicine. Non è cambiato molto". Poi la rivelazione: "Il Milan aveva ceduto Theo a gennaio al Como per quasi 50 milioni di euro". Il giocatore avrebbe subito rifiutato, ma quello che traspare è che: "La società non crede molto nel rinnovo del terzino, che ha un contratto in scadenza nel 2026".