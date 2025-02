Pulisic: "Il Milan era il passo perfetto dopo Bundesliga e Premier League"

Sul suo percorso: "La Bundesliga mi ha insegnato a diventare un professionista, perché è stato il mio primo passo. La Premier League mi ha permesso di affrontare sempre di più la pressione che deriva, credo, dall’Inghilterra e dalla Premier League. Ora con il Milan, è stato il passo perfetto per me perché il club ha riposto molta fiducia in me fin dall’inizio e ho avuto un ottimo inizio. Penso che mi abbia insegnato molto di più sulla costanza e sul giocare al massimo livello".