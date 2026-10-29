Ivan Provedel pensa già al derby: le sue parole sulla sfida contro il Milan di Amorim
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Ivan Provedel butta gli occhi già al derby di Milano. Intervistato dai microfoni di Sky Sport al termine della partita di ieri contro il Venezia, il portiere dei nerazzurri ha voluto riservare alcune parole anche sulla grande sfida contro il Milan, in programma sabato 31 ottobre alle ore 20:45 a San Siro.
Inter, le parole di Provedel in vista del derbyIl portiere italiano ha sottolineato l'importanza dell'armonia presente all'interno del gruppo e della continuità nel lavoro di tutti i giorni, elementi che considera alla base dei successi nerazzurri. Provedel successivamente ha rivolto l'attenzione al derby, evidenziando come una partita del genere porti con sé delle motivazioni molto particolari. Un aspetto che secondo il portiere permetterà a Chivu di concentrarsi soprattutto sulla preparazione tattica:
«Siamo all’Inter, bisogna sempre dare il massimo ogni giorno: nel nostro gruppo di lavoro c’è armonia e nel lavoro riusciamo anche a divertirci. Fin da subito ho visto questo grande gruppo, non è un caso che si è vinto tanto negli ultimi anni, questa deve essere la base da cui partire. Noi dobbiamo arrivare al meglio al derby, penso che sia una partita che si preparerà da sola per motivazioni, il Mister dovrà pensare solo al lato tattico. Ora ci riposiamo e da domani (oggi, ndr) ci penseremo»
Novità per il MilanSono, però, arrivate delle importantissime novità per i rossoneri: nella girone di oggi, Mario Gila, Diego Moreira e Adrien Rabiot si sono allenati in gruppo e saranno disponibili per la stracittadina di sabato sera. Non saranno presenti, invece, Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze, Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek.
Per Tomori invece, nella girata di oggi sono attesi i risultati degli esami strumentali per capire l'entità del problema muscolare che lo ha colpito nella serata di ieri.
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