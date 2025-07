Porrà sulla Serie A: “Ci mancano i fuoriclasse e ci tocca parlare di allenatori”

"Non mi appassiona, per tanti motivi: temperature torride, stadi semivuoti, tempeste di fulmini, giocatori stremati che non stanno in piedi e differenze esagerate tra le varie scuole. Poi lo scherzetto salta sempre fuori, vedi Inzaghi che elimina Guardiola, ma credo si sia smarrita anche l'ultima oncia di sacralità di questo sport. I quattrini vanno a discapito della qualità, anche del minimo sindacale. Bisogna rivedere i calendari perché non si può continuare così".