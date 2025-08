Pizzi: “Penso che il colpo del Milan sia stato Allegri, hanno buoni giocatori”

Fausto Pizzi , ex calciatore, ha analizzato la situazione generale della Serie A durante la trasmissione 'Calciomercato e Ritiri' su TMW Radio. Nello specifico, Pizzi si è mostrato particolarmente ottimista riguardo al Milan , esprimendosi positivamente sulle sue possibilità di competere per la vittoria finale dello Scudetto. Ecco le sue parole in merito:

"Penso che il colpo del Milan sia stato Allegri, che da un'impronta a una squadra che ha dei buoni giocatori in rosa. Ho visto tanta confusione lo scorso anno. La Juve ancora non lo so, ma è una squadra che, insieme al Milan, lotterà per il piazzamento Champions. L'Atalanta è un cantiere aperto, la Roma è partita un po' in ritardo e potrebbe pagare l'adattamento a Gasperini".