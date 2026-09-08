Piccari: "De Winter molto bene, ma vedo Juventus e Milan lontane"

"Nessuna delle due mi ha convinto, rischiano la Champions". Il duro verdetto di Marco Piccari su Juventus-Milan e sull'assetto tattico di Amorim
"Cisse in Nazionale": Juventus-Milan 1-1, le reazioni social dei tifosi dopo il match dello Stadium
Juventus-Milan 1-1 non ha lasciato grandi segnali per entrambe le squadre, visto che è stata una partita abbastanza chiusa e tattica, senza trame di gioco particolarmente belle. Il giornalista Marco Piccari ne ha parlato durante l'Editoriale di TMW Radio.
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Le critiche di Piccari sul centrocampo e la corsa ChampionsQueste le parole del giornalista sul livello attuale delle due formazioni:
"Non mi ha convinto nessuna delle due squadre. La Juventus ha provato a creare qualcosa in più, ma si è basata sui guizzi dei singoli. Vedo i bianconeri e il Milan lontani dalle altre che hanno giocato sabato. Gli uomini di Spalletti hanno poca qualità in mezzo al campo e fanno fatica in generale a costruire".
Il giornalista poi passa all'analisi sul Diavolo:
"I rossoneri invece sono organizzati dal punto di vista difensivo, con De Winter e Gila che hanno fatto molto bene. Si vede che Amorim sta lavorando tanto, ma ancora i giocatori faticano a costruire. Ad oggi almeno una delle due rischia di rimanere fuori dalla Champions League".
L'analisi tattica della difesa di Ruben AmorimIl Milan ha bisogno di tempo per diventare una vera squadra: Amorim è al lavoro da relativamente poco tempo ed è comunque riuscito a conquistare 7 punti sui 9 disponibili. Interessante il pensiero sulla fase difensiva: contro la Juventus i rossoneri hanno concesso di più sulle transizioni difensive da palloni persi, rispetto alla fase difensiva posizionale in cui il Diavolo si difendeva compatto dietro la linea della palla.
In quel contesto ha davvero brillato De Winter, che non ha sbagliato un intervento ed è stato cruciale per il pareggio rossonero.
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