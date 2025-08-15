Perotti: “Ibrahimovic, nelle vesti di ds, era assolutamente inadeguato. Su Theo…”

E il lavoro del DS sta portando ad intravedere un'ossatura di squadra più definita: "Sia in difesa che a centrocampo si è cercato di intervenire con cognizione di causa: ma, a volte, i migliori acquisti sono le cessioni". Il riferimento è a Theo Hernandez,: "È un grande giocatore, con doti tecniche importanti, ma non è un uomo squadra. L’episodio dello scorso settembre (lui e Leao durante il cooling break sono rimasti lontani da Fonseca e dal gruppo squadra, ndr) pesa molto sul giudizio del calciatore: è molto discontinuo, non è mai stato in grado di seguire una leadership, uno di quei giocatori che non servono a costruire il Milan che deve esserci".