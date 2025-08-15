Pianeta Milan
Perotti: “Ibrahimovic, nelle vesti di ds, era assolutamente inadeguato. Su Theo…”

Lo scrittore,Simone Perotti, ha rilasciato un'intervista a TuttoSport, dove ha parlato di Milan: le sue parole
Alessia Scataglini

Lo scrittore,Simone Perotti, ha rilasciato un'intervista a TuttoSport, dove ha parlato di Milan. Di seguito sono riportate alcune delle sue dichiarazioni principali, pubblicate nell'edizione odierna del quotidiano torinese.

Sul nuovo corso dirigenziale rossonero: "Ibrahimovic, nelle vesti di ds, era assolutamente inadeguato. Tare è entrato bene nel ruolo, ha il giusto approccio, parla poco, sta facendo quello che deve fare: imporre la propria linea, in ossequio a quelle che sono le direttive della proprietà".

E il lavoro del DS sta portando ad intravedere un'ossatura di squadra più definita: "Sia in difesa che a centrocampo si è cercato di intervenire con cognizione di causa: ma, a volte, i migliori acquisti sono le cessioni". Il riferimento è a Theo Hernandez,: "È un grande giocatore, con doti tecniche importanti, ma non è un uomo squadra. L’episodio dello scorso settembre (lui e Leao durante il cooling break sono rimasti lontani da Fonseca e dal gruppo squadra, ndr) pesa molto sul giudizio del calciatore: è molto discontinuo, non è mai stato in grado di seguire una leadership, uno di quei giocatori che non servono a costruire il Milan che deve esserci".

