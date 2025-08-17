Pianeta Milan
Pellegatti: 'Reijnders ceduto? Che non capiti più. Noi siamo il Milan'
Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla della cessione di Reijnders dal Milan al Manchester City con un messaggio chiaro. Le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"Jashari ha il compito non facile di fare dimenticare Reijnders, ieri MVP con il City con un assist e un gol". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla della cessione di Reijnders dal Milan al Manchester City con un messaggio chiaro. Ecco le sue parole su 'YouTube': "Mi auguro che sia l'ultima volta che il Milan venda il suo migliore giocatore dell'anno precedente. Che non capiti più. Se avessimo ancora Reijnders, arriva anche Jashari, la squadra sale di livello".

Pellegatti continua: "Se vendiamo si scende di livello, torniamo alla cessione di Tonali. Era un grande campione, mandato via. Aveva Reijnders, grande campione mandato via. Noi siamo il Milan, certe cifre non ci interessano".

"Basta con questa storia di vendere il giocatore più forte. Che sia l'ultima volta. Leggere che Reijnders sia stato il migliore del City non è una vittoria per il Milan, è una vittoria per le casse del Milan".

