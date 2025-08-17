Pellegatti: “Reijnders ceduto? Che non capiti più. Noi siamo il Milan”

"Jashari ha il compito non facile di fare dimenticare Reijnders, ieri MVP con il City con un assist e un gol". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla della cessione di Reijnders dal Milan al Manchester City con un messaggio chiaro. Ecco le sue parole su 'YouTube': "Mi auguro che sia l'ultima volta che il Milan venda il suo migliore giocatore dell'anno precedente. Che non capiti più. Se avessimo ancora Reijnders, arriva anche Jashari, la squadra sale di livello".