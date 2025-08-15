Milan, Pellegatti: 'Per Hojlund due pericoli'. E le alternative ...

"Su Hojlund nessuna novità. Le trattive dovrebbero continuare più tra i due club. Ci sono due pericoli: uno che il Milan non trovi l'accordo con il Manchester United che potrebbe chiedere 50 milioni per il riscatto e 5/6 per il prestito. E' sempre una trattativa per cui siamo ottimisti comunque". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, fa il punto sul calciomercato del Milan: Hojlund e le possibili alternative per l'attacco. Ecco il suo video su 'YouTube'.