Milan, Pellegatti: 'Per Hojlund due pericoli'. E le alternative ...

Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, fa il punto sul calciomercato del Milan: Hojlund e le possibili alternative per l'attacco
"Su Hojlund nessuna novità. Le trattive dovrebbero continuare più tra i due club. Ci sono due pericoli: uno che il Milan non trovi l'accordo con il Manchester United che potrebbe chiedere 50 milioni per il riscatto e 5/6 per il prestito. E' sempre una trattativa per cui siamo ottimisti comunque". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, fa il punto sul calciomercato del Milan: Hojlund e le possibili alternative per l'attacco. Ecco il suo video su 'YouTube'.

Pellegatti: "Hojlund? Il Milan non vuole farsi trovare impreparato, occhio a due nomi"

Le alternative possibili: "Il Milan non vuole farsi trovare impreparato: occhio a due nomi. Il primo è Krstovic del Lecce che potrebbe costare 20/25 milioni. Il Milan potrebbe essere una soluzione. Jackson piace molto ad Allegri è quello che Allegri preferisce, ma al momento costa 60 milioni di euro e il Milan al momento deve aspettare".

"Potrebbe essere un'occasione degli ultimi giorni se il Chelsea dovesse aprire al prestito. Teniamo sempre calda la pista Hojlund che sembra il candidato numero uno per l'attacco del Milan".

