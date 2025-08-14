Milan, Pellegatti: 'Il mercato si chiude con tre operazioni. Hojlund ...'

"Pensavo ci fosse unanimità per non avere preso Leoni a 30, 35 milioni. Molti invece non sono d'accordo, ma si parla di un prospetto importante. Mi sarebbe piaciuto il colpo di teatro. Spero che De Winter faccia scordare Leoni". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan: Hojlund e altre due operazioni possibili. Ecco le ultime novità da 'YouTube': "Il mercato del Milan in entrata e in uscita è chiuso praticamente: manca un attaccante centrale e le uscite di Adli e Bennacer. C'è l'idea di tenere sia Musah che Chukwueze. Credo che il Milan sia concentrato proprio solo su queste tre operazioni di calciomercato".