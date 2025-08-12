Un veloce passaggio su Hojlund: "Credo che si faccia passare Hojlund per un giocatore che snobbi il Milan, ma dalle informazioni che ho non è così. Domani mattina vi darò dei dettagli più precisi in merito".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
"Un altro punto che incuriosisce i tifosi del Milan, capire se il Milan con De Winter abbia chiuso con la difesa. Da quello che ci dicono non dovrebbero arrivare altri giocatori. Certamente un'opportunità di fine mercato potrebbe essere presa in considerazione. In questo momento si prevede la chiusura del reparto dopo De Winter". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, fa il punto sul calciomercato del Milan: De Winter chiude il reparto? Il punto su Musah e Hojlund. Ecco il suo parere su 'YouTube'.
Il centrocampo: "Vedremo cosa riserveranno gli ultimi giorni di mercato per questo reparto. Musah: si attende l'eventuale affondo del Nottingham Forrest. Se alzasse di uno, due milioni potrebbe anche andare".
Un veloce passaggio su Hojlund: "Credo che si faccia passare Hojlund per un giocatore che snobbi il Milan, ma dalle informazioni che ho non è così. Domani mattina vi darò dei dettagli più precisi in merito".
© RIPRODUZIONE RISERVATA