Pellegatti: “Non va bene incassare e comprare a metà prezzo. Con i soldi di Thiaw…”

Malick Thiaw AC Milan Bologna-Milan Serie A 2024-2025
All'interno del video sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti, storico giornalista di fede rossonera ha parlato del mercato del Milan
Alessia Scataglini
All'interno del consueto video sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti, storico giornalista di fede rossonera, ha parlato delle mosse sul calciomercato del Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

" E' indispensabile che adesso non si legga, dopo aver letto di Musah e di Thiaw, adesso che non si legga 'interessa a qualcuno', perché se adesso ogni volta che un giocatore interessa, il Milan lo vende, allora, uso una vecchia frase che si diceva da piccoli: non ci giochiamo più, non gioco più. Perché Thiaw se interessa 'eh ma non si può rinunciare a 40 milioni', Musah 'e ma a 30 milioni e non si può rinunciare', Saelemaekers a 30 milioni non si può rinunciare... e allora poi in campo vanno al centro della difesa a 40 milioni,  a destra a 30 milioni, quindi non va bene.  Quindi, scusate lo sfogo, però non mi basta dire,  'beh c'è una bella offerta', una bella offerta si respinge.

—  

Abbiamo già preso i soldi di Reijnders, adesso arrivano i soldi di Morata, i soldi di Emerson, i soldi di Kalulu, i soldi di qui, i soldi di lì. A un certo punto penso che siamo contenti di tutto quello incassato.Chiaro che ci sono stati degli esborsi, ma sicuramente meno di quello che si è incassato,ma non c'è la Champions. Ma non è colpa mia o vostra se l'anno scorso è stata una stagione fallimentare e non si è andati in Champions. Non è colpa nostra. E adesso per rimediare al fatto che non si è andati in Champions e bisogna avere i soldi,bisogna allora vendere di qua e di là.

Va bene, non si può mai rinunciare a niente, però poi rischiamo di non mettere Thiaw oggiperché è venduto e rimane qui.Insomma, non va sempre bene avere i soldi.Adesso arriva l'offerta indecente per Musah...allora c'è da preoccuparsi, perché se tutti i giocatori sono in vendita,se per tutti i giocatori 'non si può rinunciare'...

Adesso, oltretutto, quando vendiamo a 40 poi compriamo a 20. Allora se compriamo a 40 si va a prendere Leoni che è 40. "Eh ma il costo di Leoni è troppo alto 40",  sono d'accordo con voi, ma anche il costo 40 di Thiaw che abbiamo venduto è una cifra esagerata. Quindi per una cifra esagerata portata a casa, si spende una cifra esagerata. Tutte le volte che si porta a casa a 20, si cerca il 10. Non va bene, non va bene."

