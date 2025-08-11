Pellegatti: “Non va bene incassare e comprare a metà prezzo. Con i soldi di Thiaw…”

Pellegatti: "Quando vendiamo a 40 poi compriamo a 20. Non va bene"—
Abbiamo già preso i soldi di Reijnders, adesso arrivano i soldi di Morata, i soldi di Emerson, i soldi di Kalulu, i soldi di qui, i soldi di lì. A un certo punto penso che siamo contenti di tutto quello incassato.Chiaro che ci sono stati degli esborsi, ma sicuramente meno di quello che si è incassato,ma non c'è la Champions. Ma non è colpa mia o vostra se l'anno scorso è stata una stagione fallimentare e non si è andati in Champions. Non è colpa nostra. E adesso per rimediare al fatto che non si è andati in Champions e bisogna avere i soldi,bisogna allora vendere di qua e di là.
Va bene, non si può mai rinunciare a niente, però poi rischiamo di non mettere Thiaw oggiperché è venduto e rimane qui.Insomma, non va sempre bene avere i soldi.Adesso arriva l'offerta indecente per Musah...allora c'è da preoccuparsi, perché se tutti i giocatori sono in vendita,se per tutti i giocatori 'non si può rinunciare'...
Adesso, oltretutto, quando vendiamo a 40 poi compriamo a 20. Allora se compriamo a 40 si va a prendere Leoni che è 40. "Eh ma il costo di Leoni è troppo alto 40", sono d'accordo con voi, ma anche il costo 40 di Thiaw che abbiamo venduto è una cifra esagerata. Quindi per una cifra esagerata portata a casa, si spende una cifra esagerata. Tutte le volte che si porta a casa a 20, si cerca il 10. Non va bene, non va bene."
