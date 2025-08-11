Pellegatti: “Non va bene incassare e comprare a metà prezzo. Con i soldi di Thiaw…”

Pellegatti: "Quando vendiamo a 40 poi compriamo a 20. Non va bene"

Abbiamo già preso i soldi di Reijnders, adesso arrivano i soldi di Morata, i soldi di Emerson, i soldi di Kalulu, i soldi di qui, i soldi di lì. A un certo punto penso che siamo contenti di tutto quello incassato.Chiaro che ci sono stati degli esborsi, ma sicuramente meno di quello che si è incassato,ma non c'è la Champions. Ma non è colpa mia o vostra se l'anno scorso è stata una stagione fallimentare e non si è andati in Champions. Non è colpa nostra. E adesso per rimediare al fatto che non si è andati in Champions e bisogna avere i soldi,bisogna allora vendere di qua e di là.