"Contro il Feyenoord il Milan non è stato molle e presuntuoso come contro la Dinamo Zagabria, ed è forse peggio". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato della sconfitta del Milan contro il Feyenoord nella gara valida per i playoff di Champions League. Il giornalista è stato ospite di 'Cronache di spogliatoio' durante il podcast 'L'ascia raddoppia'. Ecco la sua analisi sulla partita e sul futuro modulo del Milan: "L'alternativa era giocare con Terracciano per evitare i quattro in avanti. Io pensavo che Joao Felix potesse supplire al fatto della mancanza di un centrocampista. Reijnders e Fofana devono giocare con un terzo centrocampista. Da adesso in avanti spero si giochi con il 4-3-3 o comunque tre a centrocampo. Perché Walker ha fatto la figura di Emerson e Calabria? Perché il Milan è decifrabile. Pulisic e Leao non vanno sui terzini che avanzano. Theo avrà mille difetti, ma si vede sempre giocatori che arrivano. Vi ricordate Oddo contro Cristiano Ronaldo? C'era sempre Gattuso dietro. Il Milan deve trovare l'equilibrio, lo diciamo dà sempre. Iniziare a fare il 4-3-3 sennò viene il mal di testa ai difensori".