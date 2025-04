Pavlovic rivela: “Ibrahimovic mi voleva a tutti i costi al Milan” E su Fonseca…

Strahinja Pavlovic , difensore del Milan , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di 'Mozzart Sport', portale serbo, soffermandosi in modo particolare sulla sua esperienza in rossonero, da Paulo Fonseca a Sergio Conceicao , passando per le voci di un suo addio a gennaio. Ecco, dunque, tutte le sue parole in merito.

Milan, Pavlovic: "Ibrahimovic mi voleva ad ogni costo. A Fonseca piaceva ..."

Sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic: "E per via di Zlatan, per via delle dimensioni di questo club, per via del campionato italiano, per tutto. Ma ho avuto diverse conversazioni con lui in cui mi ha detto che gli piace il mio carattere, che gli piace come sono e che vuole vedermi qui a qualsiasi costo. Ci si aspettava che finisse prima, ma poi abbiamo avuto un piccolo problema a Salisburgo, non è andata come doveva andare, ma alla fine, grazie a Dio, è finito tutto bene e sono arrivato qui tardi".