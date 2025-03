Napoli-Milan 2-1, altra sconfitta pesante per i rossoneri che salutano anche quella minima speranza che era rimasta per un posto in Champions League. Il quarto posto dista ora 9 punti con un Bologna super lanciato. Speranze veramente al lumicino. Il Diavolo ha mostrato le solite falle stagionali: una difesa che lascia buchi e voragini dopo poco più di un minuti di gioco con Pavlovic e Theo Hernandez che si perdono malamente Politano. Proprio il difensore centrale è stato tra i peggiori della serata del 'Maradona'. Ecco le pagelle del serbo dai maggiori quotidiani sportivi in edicola questa mattina. PROSSIMA SCHEDA