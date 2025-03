Napoli-Milan, Ambrosini e Ferrara: “Pavlovic, errore sul gol di Politano”

La tesi di Ambrosini e Ferrara

"Pavlovic è troppo attratto dall’ipotesi che la palla arrivi su Romelu Lukaku e accorcia troppo", ha sottolineato Ambrosini e Ferrara ha sostenuto la tesi del biondo ex capitano del Diavolo. “Va incontro a Lukaku, non si rende conto che Politano sta allungando la linea difensiva e quindi deve scappare all’indietro. Anche in occasione del secondo gol la linea non si è comportata benissimo”. LEGGI ANCHE: Milan, spesa record sul calciomercato estivo per il gioiello della Liga >>>