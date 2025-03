55' si accende Leao che salta una paio di giocatori con una grande giocata, poi il tiro cross che non trova Gimenez e la porta. Primo spunto del portoghese. 59' altra azione del Milan ancora con Leao che si butta in profondità, palla per Chukwueze che apre per Gimenez che si libera bene, ma non trova la porta col sinistro. Squadre abbastanza rotte in questa fase: rossoneri nettamente più propositivi con Leao in campo, ma per ora non basta. 25 minuti al termine, i rossoneri non trovano spazi importanti e la squadra di Conte si chiude bene. 68' calcio di rigore per il Milan: Theo Hernandez si inserisce e Billing lo stende, rigore evidente. Rigore tirato molto male da Gimenez e parato da Meret.