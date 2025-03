Dieci minuti di nulla per quanto riguarda il Milan che si è fatto infilare dalla prima azione offensiva del Napoli e che non sta trovando spazi in attacco. 11' prima vera azione dei rossoneri: Pulisic la passa bene a Walker. Cross forte in mezzo, ma Abraham, pressato, non trova la porta difesa da Meret. 15' azione pericolosa del Napoli: cross di Politano e Gabbia anticipa Neres sul secondo palla. Grande chiusura del difensore rossonero.

La partita la fa nettamente il Napoli, per il Milan poco o nulla. 19' raddoppio dei partenopei: ancora difesa rossonera molto molto lenta e poco attenta. Palla persa in uscita e passaggio per Lukaku a centro area che non sbaglia. 20 minuti orrendi del Milan di Sergio Conceicao che non è di fatto sceso in campo. Napoli padrone del campo che fa quel che vuole contro un Milan inerme. Alla mezzora non cambia il filone della partita: il Diavolo non c'è e non reagisce. Minimi segnali rossoneri che alza il pressing causando più errori da parte del Napoli. Primo tempo orrendo del Diavolo che chiude giustamente sotto di due gol contro un Napoli molto più convinto.