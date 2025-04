Pavlovic: “Il calcio italiano è un mondo completamente diverso”

Strahinja Pavlovic , difensore del Milan , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di 'Mozzart Sport', portale serbo, soffermandosi in modo particolare sulla sua esperienza in rossonero, da Paulo Fonseca a Sergio Conceicao , passando per le voci di un suo addio a gennaio. Ecco, dunque, tutte le sue parole in merito.

Milan, Pavlovic: "Difficile adattarsi al calcio italiano, ma sto imparando"

Sul calcio italiano: "Qui è completamente diverso... L'esatto opposto di come gioco io e di come giocavo a Salisburgo: pressing alto, linee alte, aggressività. Oumar Solet ha giocato con me a Salisburgo, la settimana scorsa ha segnato un gol fenomenale per l'Inter, quando ha preso palla, ha attraversato tutto, ha calciato... Semplicemente giocavamo un calcio diverso e poi arrivi qui dove è più tattico, dove non si va più avanti, ma si arretra. All'inizio è stato onestamente difficile per me, finché non ho preso la mano, ma c'è ancora molto, molto margine di miglioramento nel mio caso, per quanto riguarda quegli aspetti tattici".