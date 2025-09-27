Paganin: “Il Milan sta molto bene ma in questo momento il Napoli è superiore”

Paganin: "Il Milan ha un allenatore che è abituato a vincere, il Napoli..."

“Il Milan sta molto bene, dopo il ko con la Cremonese ha inserito un giocatore fondamentale come Rabiot, che sa fare le due fasi, e ha trovato equilibrio. Quella con il Napoli sarà una bella partita perché le due squadre hanno le linee mediane molto simili, avendo due calciatori che giocano davanti alla difesa, Modric e Lobotka, diverse mezze ali di corsa, Rabiot, Anguissa, McTominay e Fofana e poi c’è de Bruyne. Nel caso in cui Allegri dovesse pensare di giocare con quattro centrocampisti al lato pratico si aggiungerebbe Loftus-Cheek e quindi ci sarebbe un confronto numericamente pari. E in questa zona del campo che si potrebbe vincere la gara. Il Milan è cresciuto molto dal punto di vista della personalità e ha un allenatore che è abituato a vincere e che ha dato immediatamente un'identità alla squadra.