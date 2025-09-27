Paganin: “Il Milan sta molto bene ma in questo momento il Napoli è superiore”

In questo momento il Napoli è superiore alle altre dal punto di vista della mentalità perché ha vinto lo scudetto, perché ha fatto degli investimenti importanti e perché logicamente c’è il lavoro di Antonio Conte, al secondo anno, che si nota. Sarà una partita molto molto equilibrata anche se a inizio anno c’è ancora una fase di rodaggio. Il Napoli potrà mettere in difficoltà il Milan sulle corsie esterne, dove ha meccanismi collaudati. A destra, con Estupinian che ha qualche limite difensivo, Di Lorenzo e Politano possono sviluppare bene il gioco. Politano credo sia cresciuto moltissimo in questi anni e soprattutto in quella corsia lui può fare la differenza. Non mi aspetto invenzioni tattiche da parte di Allegri e Conte per questa gara, sono due allenatori che ci conoscono benissimo.
La differenza poi la fanno i giocatori in campo. Sono due tecnici vincenti in grado di trasferire alla loro squadra quella tranquillità e quella serenità che serve in una partita come questa dove la pressione è molto alta. In campo sarà alta la qualità e notevole il tasso tecnico e quindi sarà una bella partita sicuramente”.
