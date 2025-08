Padovan: “Leao-Allegri, il mix giusto per la svolta del portoghese”

Padovan: "Allegri, la chiave per la maturità di Leao"

"É triste dire che Leao abbia bisogno di Allegri per diventare serio: un professionista deve essere serio sempre. Però é anche vero che per certi personaggi con certe attitudini uni come Allegri sia particolarmente giusto, perché sa mettere in ordine lo spogliatoio: il capo è lui, non ci sono discussioni e se ci sono discussioni sa anche come farla finire. Dal punto di vista della gestione lui é bravo, non so se il più bravo, ma sicuramente bravo. Sono convinto che Leao farà bene, lo ascolterà e farà la differenza.