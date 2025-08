"Per me no. E' vero che col Milan di Allegri non c'è bisogno di una grande tecnica, non si gioca sul possesso palla ma su ripartenze, ma credo che Vlahovic, a parte i primi sei mesi alla Fiorentina, ha mostrato dei limiti, soprattutto tecnici. la situazione contrattuale non lo aiuta molto. Per me può aiutare veramente questo Milan il Gimenez visto in Olanda".