Massimo Orlando, ex calciatore, si esprime con toni critici sul Milan in vista della partita contro la Lazio
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Le prime uscite stagionali del Milan continuano a suscitare qualche dubbio tra tifosi e addetti ai lavori. Tra i più scettici sulla proposta dei rossoneri c'è Massimo Orlando, ex centrocampista italiano che ha vestito anche la maglia rossonera nella stagione 1994-1995.
Le parole in vista del match contro la LazioIntervenuto sulle frequenze di 'TMW Radio', Orlando ha affermato che il Milan potrebbe trovarsi in difficoltà contro la Lazio di Gennaro Gattuso.
"Difficile per il Milan, Gattuso ha fatto davvero un grande lavoro, non semplice in quell'ambiente. Giocatori ed allenatore sono tutelati in questa situazione, ma sta sorprendendo".
Milan, le critiche di OrlandoL'ex centrocampista ha parlato anche di "scarso equilibrio" e "squadra sopravvalutata" nel corso dell'intervista:
"Il Milan non riesco a capirlo bene. Penso sempre che manchi un po’ di equilibrio. Ovviamente dobbiamo dare un po' di tempo ad Amorim, che vuole proporre un gioco che necessita di tempo. E' una squadra un po' sopravvalutata e l'equilibrio tra centrocampo e difesa non mi fa stare tranquillo".
Cosa dicono il campo e i numeriI dati delle prime tre giornate di Serie A raccontano una verità diversa rispetto a quella riportata da Orlando. Contro Torino, Venezia e Juventus, il Milan ha subito appena nove tiri nello specchio della porta, per un totale di due gol subiti. Il 3-4-2-1 di Ruben Amorim comporta qualche rischio, ma il lavoro sulle preventive e l'ottimo impatto di Mario Gila permettono ai rossoneri di evitare imbarcate in ripartenza. Resta da aggiungere qualche tassello per colmare il divario con la vetta, ma i problemi sembrano più legati ad un livello qualitativo medio-basso che ad una mancanza di equilibrio.
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