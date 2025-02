Ordine: “Milan sgonfiato. Fine dei sogni proibiti. Troppo conservativi”

"Fine dei sogni proibiti di una improbabile rincorsa alla zona Champions". Così Franco Ordine, giornalista, ha parlato di Bologna-Milan 2-1. L'opinionista ha analizzato la sconfitta rossonera nel suo pezzo per 'Il Giornale': "In difesa emergono le solite fragilità e superficialità come in occasione del 2 a 1 firmato da Ndoye. Nella ripresa c'è una sola occasione (Musah) allestita in classico contropiede e poco altro. Ha deluso Joao Felix, per farlo giocare lì davanti, deve arretrare Reijnders che è un vero 3/4ista. Non è solo una questione di duelli persi ma anche di idea di gioco, troppo conservativa, puntando soltanto sul contropiede (così arrivano le tre occasioni collezionate). Il Milan si è sgonfiato completamente".