"Non è una novità ma lo scenario che si presenta stasera davanti al Milan è sempre lo stesso: si gioca tutto in 72 ore". Così Franco Ordine, giornalista che spesso parla del mondo rossonero, ha detto la sua sul Milan in vista della sfida contro il Bologna. Ecco il parere dell'opinionista a 'Il Giornale': "Per il Milan di Sergio Conceicao non c'è molta scelta: alla classifica, alla depressione dell'ambiente e al credito del tecnico portoghese messo in discussione nonostante la Supercoppa d'Italia, servirebbero due successi per schiodarsi dall'ottavo posto e provare a mettere nel mirino la rincorsa a migliori posizioni. Zero continuità nei risultati, mai una striscia di almeno 5 successi di fila e poi, nelle ultime sfide, da Zagabria a Torino, una sola caratteristica confermata, l'errore pacchiano di qualche esponente di rilievo, sintomo di un clima di grande agitazione anche tra i più collaudati esponenti".