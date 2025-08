Okafor e il mancato trasferimento al Lipsia: “Mi volevano davvero, ma…”

Noah Okafor, attaccante del Milan, è stato ospite del podcast "Say Less" con i fratelli Elijah e Isaiah, dove ha parlato del suo passato

Noah Okafor , attaccante elvetico, è stato ospite del podcast "Say Less" con i fratelli Elijah e Isaiah, dove ha parlato del suo passato e del suo futuro. Il giocatore del Milan si è concentrato in particolare sul suo mancato trasferimento al Lipsia lo scorso gennaio, optando poi per l'esperienza al Napoli:

Okafor e il retroscena Lipsia: "Rose mi voleva, ma i medici hanno bloccato tutto"

"Avevamo già fatto le visite mediche, le foto e la presentazione in loco. Dissero che avevano bisogno di rinforzi immediati e che avrebbero speso troppi soldi per un prestito se non fossi stato pronto in sei settimane", il trasferimento, infatti, è saltato per un'ernia del disco.