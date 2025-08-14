Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Nikolaou: “Il Milan è superiore, ma daremo tutto per i 5.000 tifosi del Bari”

INTERVISTE

Nikolaou: “Il Milan è superiore, ma daremo tutto per i 5.000 tifosi del Bari”

Nikolaou: “Il Milan è superiore, ma daremo tutto per i 5.000 tifosi del Bari” - immagine 1
In vista del primo impegno stagionale del Milan, che sfiderà il Bari, il neo-acquisto pugliese Dimitrios Nikolaou ha parlato in conferenza
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

In vista del primo impegno stagionale del Milan, che sfiderà il Bari in Coppa Italia domenica sera alle 21.15 a San Siro, il neo-acquisto pugliese Dimitrios Nikolaou ha rotto il ghiaccio in conferenza stampa. Ecco, di seguito, le sue parole:

Bari, Nikolaou suona la carica: "Siamo in costruzione, ma San Siro non ci spaventa"

—  

Su come arriva il Bari alla partita: "Noi siamo in una fase di costruzione. Stiamo trovando il nostro cammino, con il nostro allenatore. Domenica andiamo a fare una partita che sappiamo tutti che sarà molto difficile e con un avversario superiore, tante categorie sopra di noi. Ce la metteremo tutta e faremo del nostro meglio. Siamo all’inizio ma ci faremo trovare pronti per tutte le partite che dobbiamo affrontare"

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan e Belgio, un legame tra storia e futuro: De Winter è il decimo ad arrivare

Sul sostegno dei tifosi baresi: "5000 tifosi del Bari a San Siro? Io ho saputo che saranno in così tanti l’altro ieri ed è una cosa molto bella. Ci deve far essere orgogliosi. Noi faremo il massimo per loro e per portare un risultato o fare una grande prestazione”.

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA