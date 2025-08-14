Nikolaou: “Il Milan è superiore, ma daremo tutto per i 5.000 tifosi del Bari”

Bari, Nikolaou suona la carica: "Siamo in costruzione, ma San Siro non ci spaventa"

Su come arriva il Bari alla partita: "Noi siamo in una fase di costruzione. Stiamo trovando il nostro cammino, con il nostro allenatore. Domenica andiamo a fare una partita che sappiamo tutti che sarà molto difficile e con un avversario superiore, tante categorie sopra di noi. Ce la metteremo tutta e faremo del nostro meglio. Siamo all’inizio ma ci faremo trovare pronti per tutte le partite che dobbiamo affrontare"