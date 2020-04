Nesta: “Ringrazio Dio per essere andato al Milan. Istanbul mi ha tolto il sonno”

NEWS MILAN – Verità senza particolari filtri. Grazie alle dirette sui social, molti calciatori, dirigenti e allenatori stanno ricordando e raccontando retroscena storici e spesso curiosi e divertenti, oltre che discutere della propria quotidianità. Oggi ‘intervista’ per Alessandro Nesta nel corso di una diretta social con Christian ‘Bobo’ Vieri.

“Famiglia lontana, sono rimasti a Miami. Hanno chiuso voli e tutto. Prima diretta Instagram che faccio. Mi manca giocare, impressionante. Sono stato malissimo, primi sei mesi vacanza, poi crisi grossa. Sono diventato insopportabile. Dopo due anni mi chiama Materazzi per giocare in India, mia moglie l’aveva sentito, devi andare.. Sono andato in India, Materazzi mezzala.. Se mi manca ancora? Ho lo sfogo da allenatore, ma giocare e giocare. Nasciamo giocatori”.

Sul ruolo dell’allenatore e l’attuale Serie B: “Hai rotture positive e negative, perdi tanto tempo che non vorresti fare. Prima giocavi e basta. E’ bellissimo, una figata. Qui a Frosinone ho una bella squadra, forti, bravi. Speriamo di iniziare e finire il campionato. Pippo (con il Benevento, ndr) è già su, come va va, vince sempre. Pippo è stato bravissimo”.

Se fosse rimasto alla Lazio per sempre: “Mai sarei andato via. Poi per quello che ho fatto al Milan, mi è andata alla grande. Prima non volevo andare da nessuna parte. Due anni prima di andare al Milan, Hierro del Real Madrid mi disse di venire lì. Io risposi, ma sei matto, devo restare alla Lazio. Poi è successo un casino, sono andato al Milan e ringrazio Dio, mi sono imposto a livello internazionale. Percorso alla Lazio bellissimo, ultimo anno pesante, non potevo più stare. Spogliatoio un casino, non pagavano, io ero capitano, stressante, si era rotto tutto. Quando sono andato al Milan è stata una liberazione, al Milan si gioca solo al calcio”.

Sul Mondiale 2006: “Non me lo sento al 100%. Quando ho vinto ho giocato partite importanti. All’inizio ebbi un rigetto, perché non giocai le partite importanti”.

“Ho allenato due anni a Miami, mi piacerebbe allenare all’estero. Stupendo. Qui per fare un campo di allenamenti, uno stadio, serve troppo tempo”.

Le tre partite peggiori: “Il primo è un derby contro la Roma dove ho fatto danni. Due che mi hanno levato il sonno, la finale dell’Europeo persa contro la Francia e Istanbul. Domani ripenso a quella finale di Champions League appena sveglio. Ti chiedi come mai, com’è potuto succedere…”. Intanto Federico Chiesa torna a parlare del Milan su Instagram >>>

