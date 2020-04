Milan, Crespo: “Vi racconto una sfuriata di Galliani in amichevole…”

ULTIME NEWS MILAN – L’ex attaccante del Milan Hernan Crespo, in una diretta Instagram con Fabio Cannavaro, ha svelato un curioso retroscena che riguarda il suo approdo al Milan con sfuriata di Galliani inclusa. Ecco e sue dichiarazioni:

“Quando sono arrivato al Milan abbiamo fatto la tournée negli USA. La prima partita era contro il Manchester United: c’erano in campo Giggs, Scholes, Ronaldo, Van Nistelrooy… Giocavamo a mezzogiorno, faceva caldo. E’ finita 0-0 ma poi abbiamo vinto ai rigori”.

E' qui che interviene Galliani a dir poco furioso: "Ma come vi permettete? Ma che figura fate! Noi siamo il Milan, dovevamo vincere". Poi abbiamo vinto 3-2 contro il Chelsea di Mourinho, dopo ancora la Supercoppa contro la Lazio a San Siro con la tripletta di Shevchenko. Dopo 15 giorni mi sono ritrovato con Gattuso e Maldini e ho chiesto: "C'è un premio per aver vinto la Coppa?". Mi hanno risposto: "Ma quale premio? E' il minimo!". Altri tempi, altra mentalità.