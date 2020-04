Rui Costa: “Da Sheva a Inzaghi: che fortuna giocare con questi attaccanti”

NEWS MILAN – “Ho avuto la fortuna di giocare con tanti grandi attaccanti. Come numero 10 non posso lamentarmi”. Con la consueta umiltà, Manuel Rui Costa si concede un piccolo balzo nei ricordi durante una diretta video con Martino Roghi, responsabile sociale del Milan.

“Nella Fiorentina ho potuto servire Batistuta, Chiesa, Balbo, Mijatovic, Edmundo, Oliveira, mentre al Milan gli attaccanti davanti a me erano Shevchenko, Inzaghi, Crespo, Vieri… Ero un uomo molto felice”, riporta ViolaNews.com.

Poi il portoghese rivela: “In questa quarantena ho avuto la possibilità di rivedere, in tv, alcune vecchie partite giocate con la nazionale agli Europei e ai Mondiali, non è stato male rivedermi da giocatore dopo tanti anni”, le parole di Rui Costa. Intanto, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso non le ha mandate a dire a Yonghong Li>>>

